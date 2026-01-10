Умер восхитивший Лайму Вайкуле участник «Голоса»

Певец Андрей Забродский скончался 9 января. Об этом сообщила его супруга на странице исполнителя в социальной сети «ВКонтакте».

Причину смерти мужа Ольга Забродская называть не стала.

«Прощание с ним будет в воскресенье 11.01.26 с 15 до 16 в Новосибирском крематории по адресу п. Восход, ул. Военторговская, 4/1 в Греческом зале. Пожалуйста, приносите только живые цветы», — попросила жена.

Забродский в 2021 году принял участие в шоу «Голос 60+», исполнив на слепых прослушиваниях он исполнил композицию «Ты или я» группы «Машина времени». Он попал в команду Олега Газманова.

До своей известности артист был разнорабочим, летчиком гражданской авиации, начальником транспортного цеха. К моменту попадания в телешоу он находился на пенсии уже более двух десятилетий.

На шоу «Голос 60+» Забродский восхитил не только Газманова, но также других наставников — Валерия Леонтьева и Стаса Намина, впечатлил певицу Лайму Вайкуле.

