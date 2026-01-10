Сын Дэвида и Виктории Бекхэм отрекся от семьи

Семейная ссора между британским футболистом Дэвидом Бекхэмом и его старшим сыном Бруклином перетек в разряд затяжной звездной драмы с обоюдными претензиями, участием адвокатов и взаимными блокировками в соцсетях. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Бруклин в официальном порядке, через адвокатов, потребовал от родителей полностью прекратить любые прямые контакты с ним и его супругой. В заявлении он запретил не только личное общение, но и любые публичные упоминания его имени, а также отметки на фотографиях в социальных сетях, указав, что любое взаимодействие возможно исключительно через юристов. Несмотря на это, Дэвид и Виктория продолжают предпринимать попытки наладить отношения со старшим сыном.

Ситуация обострилась осенью 2025 года, когда Бруклин проигнорировал церемонию посвящения отца в рыцари. Использовав это событие как повод, родители вновь попытались связаться с ним через личные сообщения, однако ответа не последовало. Более того, регулярные публикации архивных семейных снимков со стороны Бекхэмов лишь усиливали напряженность.

Окончательной точкой для Бруклина стал лайк Виктории под его постом с кулинарным видео в декабре 2025 года. В течение двух дней после этого он заблокировал в социальных сетях не только родителей, но и младшего брата Круза, расценив происходящее как вмешательство в личное пространство и нарушение установленных им границ, говорится в материале.

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова рассказала о своем психическом расстройстве. По словам девушки, она страдает от биполярного расстройства — маниакально-депрессивного психоза. До этого Аксенова опубликовала переписку с отцом, в которой обвиняет мать в том, что та лишила ее работы из-за ссоры.