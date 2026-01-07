Российскую певицу обокрали в Европе

Российская певица и звезда 90-х Наталья Штурм заявила, что у нее украли телевизор и варочную панель в апартаментах в Европе. О происшествии она рассказала в Telegram.

«У меня ограбили апартаменты в Испании. Причем второй раз», — написала певица.

По словам Штурм, в первый раз у нее украли телевизор, после чего она приобрела маленький, а затем злоумышленники забрали старую варочную панель.

Поп-звезда также заявила, что уровень краж и преступности в Европе зашкаливает. Она посоветовала туристам не брать с собой ценные вещи при путешествии в европейские страны и быть начеку.

«Надевать украшения — забудьте! Оставлять ценности в номере отеля любой звездности — нет! Идти по улице с дорогой сумкой — могут вырвать мотоциклисты», — пояснила Штурм.

Ранее сообщалось, что жертвой кражи стала российская певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка. Поп-исполнительница рассказала, что лишилась серег Cartier и браслета Tiffany.