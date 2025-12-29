Психолог уличил Долину в отсутствии эмпатии

Кандидат психологических наук Михаил Хорс высказался об отсутствии эмпатии у певицы Ларисы Долиной на фоне выхода ее новой песни «Последнее прощай». Его комментарий передает aif.ru.

Специалист усомнился в том, что драматичная композиция, выпущенная на фоне переезда Долиной из квартиры Полины Лурье, отражает реальные чувства исполнительницы. По мнению психолога, артистка своим поведением уже доказала собственную «нечувствительность к страданиям других людей».

«Обычно, когда человек не может проявить эмпатию, сочувствие к другому, он сам не склонен прожить глубокие чувства», — пояснил Хорс.

Он предположил, что Долина просто воспользовалась условиями для продвижения нового трека, не имеющего отношения к ее состоянию.

Долина выпустила песню под названием «Последнее прощай» в день переезда из квартиры Лурье. В композиции поется о расставании с любимым человеком, однако аудитория интерпретировала строки песни как прощание с квартирой в Хамовниках, так как недавно суд вынес решение о выселении певицы.