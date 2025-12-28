Певица Марго дебютировала в ледовом шоу

Маргарита Овсянникова (Марго), известная как протеже Филиппа Киркорова, дебютировала в ледовом шоу фигуриста Евгения Плющенко. У певицы была роль злой мачехи в постановке «Белоснежка». Марго исполнила композицию Дмитрия Колдуна «Дай мне силу», сообщает gazeta.ru.

По словам Овсянниковой, она счастлива, что получила именно отрицательную роль. Ей было интересно сыграть «злую себя».

«Я в полном шоке. Мы очень быстро готовились. За один день мы записали песню. За один день я записала всю роль. Я сорвала голос, потому что я так кричала!» — призналась Марго.

Продюсера Яну Рудковскую удивил профессионализм молодой певицы.

«Вы не поверите, но у нее вчера была одна репетиция и сегодня один прогон. Она все выучила! Она как будто всю жизнь играла эту роль», — рассказала Рудковская.

Ранее продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием «Абзац» заявил, что протеже Киркорова, певица Маргарита Овсянникова (Марго) тратит десятки миллионов рублей на «дружбу» с зарубежными исполнителями.