Названо место, куда может переехать Лариса Долина

Лариса Долина по решению суда певица должна освободить квартиру в Хамовниках для Полины Лурье в ближайшее время. Куда переедет артистка?

У Долиной есть квартира в московском районе Лефортово площадью 50 квадратных метров, у ее дочери Ангелины имеется квартира в Одинцовском районе Московской области. Но в сравнении с квартирой в Хамовниках эти апартаменты очень скромные.

Предполагается, что Лариса Александровна переберется в коттеджный поселок Славино Мытищинского района, где у нее два коттеджа — трехэтажный она построила для себя, двухэтажный для дочери с внучкой, пишут news.ru.

Славино находится в 45 километрах от МКАД. В 200 метрах находится Икшинское водохранилище с пляжем, причалом, местом для хранения катеров и яхт. Рядом расположены известные в Подмосковье горнолыжные курорты, стрелковый комплекс, гольф-клуб.

В поселке есть все центральные коммуникации: электричество, газ, канализация, водопровод. Интерьер коттеджа Ларисы Александровны более современный, чем в ее квартире в Хамовниках.

На участке есть беседки, зона отдыха, разбит большой сад, вырыт пруд с карпами и карасями.

Напомним, что Мосгорсуд постановил выселить Долину и ее родственников из спорной недвижимости, проданной за 112 миллионов рублей. Решение подтвердил Верховный суд РФ.