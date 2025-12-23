Брэдли Купер решил жениться

Американский актер Брэдли Купер попросил руки манекенщицы палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид у ее матери Иоланды Хадид. Соответствующую информацию публикует Daily Mail.

Собеседник издания уточнил, что знаменитости решили пожениться, поскольку они хотят, чтобы их дочери росли вместе.

«Брэдли спросил у Иоланды, может ли он сделать предложение Джиджи. Он хочет, чтобы она знала, насколько серьезно он относится к ее дочери и как планирует создать с ней крепкую семью в Нью-Йорке», — заявил он.

При этом известно, что о намерении выйти замуж модель сообщила своему отцу Мохамеду Хадиду.

По данным анонимного источника, Купер также поделился планами с собственной матерью Глорией Кампано. Инсайдер подчеркнул, что актер с родственницей очень близок и «держит ее в курсе всего».

В сентябре Брэдли Купер выходил в свет с Джиджи Хадид после слухов об отказе от помолвки. Знаменитости посетили коктейльную вечеринку по случаю выхода октябрьского номера журнала Vogue в Нью-Йорке.