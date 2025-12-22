Певица Лариса Долина может подать в суд на продавцов масок с ее лицом. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев изданию «Аргументы и Факты».

По его словам, в результате такого суда Долина может получить от продавцов масок крупную сумму. При этом Соловьев также добавил, что обычно суды решают такие ситуации в пользу истца.

«Иск в данном случае может быть направлен к производителю. Если эта маска полностью копирует лицо человека, то это можно отнести к нарушению использования персональных данных. Если факт нарушения будет установлен, то истец может получить определенную компенсацию морального вреда. Понятно, что размер компенсации зависит от обстоятельств конкретного дела. Это зависит от характера, объема нарушений — сколько масок было произведено, сколько распространено и так далее», — заявил он.

Издание напоминает, что на фоне скандала с квартирой Долиной в России выросли продажи масок с изображением лица певицы. Так, продажи постеров с Долиной выросли в 7,5 раза, картонных масок в шесть раз, а ростовых кукол — в четыре. А вот спрос на музыкальные альбомы самой певицы, напротив, упал.

«Представители Долиной могут потребовать привлечения к административной ответственности за нарушение обращения с персональными данными, а в случае повторного нарушения и большого объема полученного дохода можно ставить вопрос и об уголовной ответственности», — добавил Соловьев.

Ранее стала известна причина отмены концерта Долиной в Туле.