Умер Крис Ри

В возрасте 74 лет умер известный британский певец Крис Ри, сообщает издание The Guardian.

Автор песен, певец Крис Ри умер мирно в больнице после непродолжительной болезни, уточнили журналисты со ссылкой на представителя семьи звезды.

Родился Крис Ри в 1951 году в Мидлсбро в семье ирландки и итальянца, у него было шесть братьев и сестер. В юности он увлекался музыкой, даже подумывал о карьере журналиста, пишет The Guardian. Успех к певцу пришел в США, где песня 1978 года Fool (If You Think It's Over) принесла ему номинацию на премию "Грэмми".

При этом, в России Крис Ри известен альбомом «The Road to Hell» 1989 года.