Продажи масок Долиной выросли на 500%

Продажи на Wildberries постеров, фотомасок и ростовых кукол, изображающих певицу Ларису Долину, рекордно выросли за два последних месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

В компании отметили, что «Эффект Долиной» отразился на предпочтениях покупателей. Массового спроса нет, но некоторые товары, связанные с певицей, показали «крайне высокую динамику продаж» с 1 ноября по 18 декабря.

«Например, продажи картонной фотомаски со знаменитостью выросли на 500% в натуральном выражении (по количеству проданных штук), постеров с певицей — на 650%, а ростовых кукол купили на 300% больше», — сказали в Wildberries.

При этом продажи виниловых пластинок и CD-альбомов Долиной упали почти до нуля. Абсолютные цифры в сентябре — октябре были невелики

Некоторые товары, например постеры с автографом Долиной, продаются со скидками до 95%.

Для анализа использовались данные за 1 ноября — 18 декабря в сравнении с 1 сентября — 18 октября 2025 года.