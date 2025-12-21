Победительница «Битвы экстрасенсов» кардинально сменила имидж

Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос кардинально сменила имидж. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя Виктория Райдос отказалась от длинных темных локонов, сделав каре. Экстрасенс позировала в кадре с макияжем в естественном стиле. Знаменитость была запечатлена в темной футболке с принтом.

В августе Виктория Райдос призналась в шоу «УТРО.ТНТ», что не хочет, чтобы ее дети переняли ее дар. По мнению ведьмы, ее дело только кажется «легким, классным и увлекательным».

«Есть что-то в этом такое интригующее, но, в действительности, когда ты начинаешь не только этим обладать, но и применять в жизни, не очень понятно, это наказание или, действительно, дар, который ты принял», — поделилась экстрасенс.

Райдос уточнила, что ведет обычный образ жизни – воспитывает детей и ходит на работу. Ее экстрасенсорные практики направлены на защиту самой себя от негативных событий.

«Битва экстрасенсов» — мистическое реалити-шоу, в котором люди, называющие себя колдунами и магами, демонстрируют свои паранормальные способности. С 1 по 7 сезон программу вел актер Михаил Пореченков. С 8 сезона ведущим проекта стал Марат Башаров. Передачу часто критикуют за постановочный характер шоу.