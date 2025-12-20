Айза прокомментировала скандал с Долиной

Лариса Долина потеряла деньги за проданную квартиру из-за мошенников, но вернула недвижимость через суд, оставив покупательницу жилья Полину Лурье и без денег, и без крыши над головой. Хамовнический суд встал на сторону певицы, Мосгорсуд подтвердил решение Хамовнического суда, но Верховный суд, рассмотрев апелляцию покупательницы оставил апартаменты за Лурье, пишет издание womanhit.

Айза прокомментировала скандал:

«Рада, что Долину отменили не сверху, а обычные люди! Советские артисты десятилетиями грели зад при любой власти. В 70 лет пора на дачу и дать дорогу молодым — новых песен нет, проектов нет!».

Бывшая жена Гуфа сравнила Долину с Маратом Башаровым:

«Его не отменили за побои жен, он работает на ТВ. Надеюсь, Ларисе не сойдет с рук, как ему».

Верховный суд (ВС) России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении передавшей мошенникам выручку от покупки певицы из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил артистке продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.