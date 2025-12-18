Долина пропала: подруги забили тревогу

Актриса Вера Сотникова заявила, что не может связаться с Ларисой Долиной после решения Верховного суда, который отменил акты нижестоящих инстанций и постановил, что квартира должна принадлежать Полине Лурье. Телефоны певицы заблокированы, связи нет.

На своей странице в соцсети Вера Сотникова написала, что попыталась связаться с Ларисой Долиной напрямую, однако сделать это не смогла.

«Никуда не дозвониться», - утверждает актриса.

По её словам, все каналы связи заблокированы, поэтому она вынуждена обращаться к певице через свою страницу.

«Лариса, дорогая! Как тебя найти? Увидела, что в СМИ пишут о твоей ситуации. Господи! Как же поменялось время?! Как это так можно хейтить с удовольствием и наслаждаться состоянием человека, доведенного до сумасшествия от несправедливости и бессилия что-либо изменить?! Получать удовольствие от вседозволенности - напишу, унижу, оболгу и обратку не получу… писать-то можно, оказывается, все, что хочется - не в лицо же говорят… гадко, пошло!».

Актриса предложила подруге поддержку и помощь, в том числе временно остановиться у неё дома.

«Лариса, если что… приезжай ко мне! У меня красивый дом, не большой, но мы поместимся! Я реально предлагаю тебе свой кров. Обниму тебя, выпьем вина и начнем все с начала. Поверь, прошу. Это искреннее предложение. Попробую дозвониться до твоего директора».

Чуть ниже Сотникова обратилась к подписчикам: «Прошу, не устраивайте никаких дискуссий. Это обращение к Ларисе. Никуда не дозвониться и написать. Все заблокировано. Только через себя и могу. Не начинайте!».

Напомним, на днях Верховный суд поставил точку в громком деле Долина-Лурье. Он отменил решения нижестоящих инстанций и постановил, что квартира принадлежит Полине Лурье.Мосгорсуд в ближайшее время рассмотрит иск о принудительном выселении Долиной, если она добровольно не покинет квартиру.

Тем временем, глава Комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас предложил обсудить компетентность судей, которые при рассмотрении дела о квартире Долиной выносили решение в ее пользу.