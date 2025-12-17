Антонов отказался приютить Долину

Народный артист России Юрий Антонов усомнился в возможности приютить певицу Ларису Долину в своем доме.

Его слова передает «Абзац».

«Мое — это мое. Есть такие вещи интимного характера», — пояснил исполнитель.

Антонов добавил, что Долина вряд ли будет «сидеть где-то под березкой», и выразил уверенность в том, что у певицы осталось достаточное количество жилплощади.

Ранее певец Филипп Киркоров пообещал приютить Долину в своем доме, если это будет необходимо. Исполнитель заявил, что двери его дома всегда открыты для друзей, а Долина является его другом и учителем на протяжении почти 40 лет.

Верховный суд РФ принял решение по делу Долиной 16 декабря. Согласно вердикту, собственницей жилья остается Полина Лурье. Артистка на заседание суда не явилась, ее интересы представляла адвокат.