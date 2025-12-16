Состояние Льва Лещенко резко ухудшилось

Певец Лев Лещенко рассказал, что серьезно простудился. Как сообщает «Абзац», артист признался, что испытывает трудности с голосом.

По словам Лещенко, из-за простуды он «еле говорит». Иные подробности состояния народного артиста РСФСР не приводятся.

В последнее время в соцсетях появились слухи о скором завершении карьеры Лещенко. Это связывают с возрастом и накопившимися болезнями. В ноябре сообщалось, что артист полностью отказался от частных мероприятий.

При этом в начале декабря Лещенко опровергнул планы в скором времени покинуть сцену. Он отмечал, что не испытывает трудностей со здоровьем. Отказ от мероприятий он связал с тем, что готовился к продолжительному выступлению в Кремле, которое проводилось без антрактов.