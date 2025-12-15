Сын Васильевой затопил соседа в элитном доме

Сын актрисы Татьяны Васильевой Филипп затопил соседа в элитном доме. Подробности случившегося 47-летний актер раскрыл в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

© Lenta.ru

Недавно артист вместе с женой, актрисой Марией Болонкиной, приобрел жилье в Москве. В объединенной из двух смежных квартире площадью 186 квадратов обустроены шесть комнат, четыре санузла и три балкона. В данный момент супруги проводят в ней ремонт, однако без трудностей в ходе процесса не обошлось.

«Я была на гастролях, Филипп оставался дома с детьми. Раздается звонок: «Маша, мы топим соседа снизу!» — сообщила Мария. «У него водопад, который течет ему на голову, на стены. И у него на глазах все скукоживается и начинает провисать сталактитами», — добавил Филипп.

Пара вызвала бригаду, которая пообещала найти скрытую течь, чтобы им не пришлось ломать стены и полы.

«Приехали три человека с аппаратом, с наушниками. В итоге они поставили нам крестик там, где не было труб вообще никаких», — посетовал Васильев.

Он отметил, что им пришлось заплатить бригаде 39 тысяч рублей. В результате сантехникам пришлось вскрыть полы для поиска места протечки — эта работа обошлась Филиппу и Марии в 100 тысяч рублей, а еще практически 600 тысяч рублей понадобится потратить на восстановление без учета стоимости материалов. Помимо этого, супруги потратились на ремонт потолка пострадавшему от залива соседу.

В эфире этого же шоу Васильев также рассказал, что построил в новой квартире отдельную комнату для обуви. Мужчина признался, что страдает шопоголизмом, который объяснил тем, что у него 49-й размер ноги.