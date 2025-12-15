Слава готова подать в суд на Ларису Долину

Певица Слава заявила, что готова подать в суд на Ларису Долину из ‑за срыва сделки по продаже своей квартиры. По словам Славы, потенциальные покупатели отказались выходить на сделку, пока не будет вынесено решение Верховного суда по резонансному делу, в котором фигурирует Долина.

«Завтра у меня должна была быть сделка по квартире, а сегодня утром мне звонят и говорят, что сделки не будет, потому что ждут решения Верховного суда, если суд в пользу Ларисы, а не в пользу честных людей, то сделки не будет. Мне, может, подать в суд на Ларису Долину?! Люди боятся покупать квартиры, потому что думают, что мы их обманем», — заявила Слава в обращении, опубликованном telegram-каналом «Звездач».

Ранее Слава уже резко высказывалась о ситуации вокруг Ларисы Долиной и истории с мошенниками, заявляя, что из ‑за публичного конфликта артистам стало сложнее реализовывать свою недвижимость. Тогда певица утверждала, что медийный резонанс спровоцировал недоверие к рынку и вызвал у покупателей опасения, что любая сделка с жильем может быть пересмотрена задним числом. Долина публично на новые заявления коллеги не отвечала.

Долина прокомментировала скандал с квартирой

Само «дело Долиной» связано с инцидентом 2024 года, когда певица едва не лишилась квартиры в центре Москвы и около 300 млн рублей, после чего участились случаи мошенничества с недвижимостью, передает телеканал «Царьград». Изначально Долина продала квартиру покупательнице Полине Лурье под влиянием мошенников, когда сделка успешно прошла, Долина подала иск в суд и вернула себе квартиру, а Лурье при этом осталась без денег, сообщает 360.RU.