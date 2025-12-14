Бузова расстроилась по очень трогательному поводу

Ольга Бузова рассказала том, что из-за разъездов по работе не смогла быть рядом с близким человеком в день рождения. Ее бабушка отметила 87-летие, Ольга приехать к ней не смогла и очень расстроилась, пишет издание super.

«Сейчас разговаривала с бабушкой своей, которой сегодня исполнилось 87 лет. Как это больно, когда ты не можешь увидеть своего родного человека. Я знаю, что бабулечка у нас сильная и что мы рано или поздно встретимся, я ее обниму, крепко-крепко», — сказала Бузова со слезами на глазах.

Певица обратилась к подписчикам и призвала их ценить близких.

«Каждый раз удивляюсь»: Бузова о своем отношении к Галустяну

«Берегите, пожалуйста, своих родных, навещайте их, уделяйте внимание. Моей бабуле сегодня 87 лет, я хочу, чтобы все пожелали ей здоровья, потому что ей еще деток наших с Анечкой нянчить».

В ноябре Бузова рассказала о своей хронической усталости. Она призналась, что испытывает проблемы с пробуждением и постоянно чувствует усталость, которая только накапливается. По словам певицы, справиться с таким состоянием ей не помогает ни кофе, ни патчи, ни контрастный душ.