Марго рассказала, кто на самом деле является ее продюсером

Певица MARGO сообщила, что Филипп Киркоров больше не ее продюсер. Об этом, а также о планах на будущее она рассказала в разговоре с журналистами «Комсомольской Правды» на премьере фильма «Елки 12».

«Филипп Киркоров мой наставник и учитель, а продюсер, наверное, действительно я сама, потому что я делаю то, что я хочу. И в будущем я бы, наверное, тоже давала наставления ребятам, которые будут у меня спрашивать советы, потому что самое главное, что вселил в меня Филипп, — это уверенность в себе. Он сказал: «Марго, будьте собой». И только в этот момент меня полюбили и поверили в меня зрители. Поэтому, ребят, не ищите продюсеров, ищите талант внутри себя», - заявила певица.

Основная жалоба Марго – на нехватку времени.

«У меня времени нет ни на что. Я даже на свою страницу иногда не успеваю зайти. Я выискиваю окошки, чтобы ходить с сыном на какие-то мероприятия, потому что это очень важно — уделять внимание семье», - призналась исполнительница.

Хотя Овсянникова давно занимается музыкой, заявить о себе по-настоящему ей удалось лишь в 2025 году. Зимой вышла ее совместная песня с Филиппом Киркоровым, получившая название «Молодая Мадонна».