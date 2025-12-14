Галустян признался, что не общается со Светлаковым

В одном из последних интервью Михаил Галустян рассказал, что перестал общаться со своим давним приятелем и коллегой Сергеем Светлаковым. Об этом пишет СтарХит.

«К сожалению, нечасто общаемся, отношения практически не поддерживаем. Соответственно, проектов совместных не намечается. У Сережи своя хорошая, интересная жизнь, у меня своя интересная жизнь. Но мы всегда с большим трепетом и теплом вспоминаем былые годы, когда мы вместе работали. Очень плодотворная, насыщенная работа была», — сказал Галустян.

Выпускники «КВН» сняли вместе не один успешный проект. Среди самых известных работ, что наиболее запомнились зрителям, «Наша Russia» и «Русские не смеются».

Напомним, не так давно Галустян развелся со своей супругой Викторией. Это произошло спустя почти 18 лет брака.

Светлаков счастливо живет с женой Антониной Чеботаревой, с которой заключил брак в 2013 году.

Ранее Михаил Галустян рассказал, как помогает дочерям после развода. По словам шоумена, он не только общается с детьми, но и поддерживает их материально.