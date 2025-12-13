Гагарина раскрыла свое жизненное кредо

Полина Гагарина стала героиней выпуска «ДОстояние РЕспублики. 2000-е», который вышел в эфир Первого канала в пятницу, 12 декабря. Ее хит «Шагай» в студии исполнила Настасья Самбурская.

Полина поблагодарила актрису за прекрасный сюрприз

Анастасия Астахова, редактор звездных эксклюзивов VOICE, обратилась к певице.

«Полина, отсылаясь к песне "Шагай", расскажите, есть ли у вас тот самый жизненный принцип, и есть ли кредо по жизни», — спросила журналистка.

В ответ Гагарина представила зрителям свою маму Екатерину, которая сидела в студии между бывшем мужем певицы Дмитрием Исхаковым и ее сыном Андреем.

«От моей мамы я получила все жизненные установки. Если не попробуешь, не рискнешь, не сделаешь то, о чем мечтаешь, в чем сомневаешься... Просто вставай и делай!» — сказала певица.

38-летняя российская исполнительница Полина Гагарина дала понять, что не исключает нового замужества. Поводом стали ее слова и образ на недавнем концерте, которые многие восприняли как прозрачный намек нынешнему избраннику певицы.

В СМИ уже появлялась информация о том, что Гагарина размышляет над перспективами отношений с мужчиной, который зарабатывает меньше нее. На фоне последних заявлений этот вопрос вновь оказался в центре внимания.