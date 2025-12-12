Собчак назвала День Конституции «личным праздником»

Журналистка Ксения Собчак заявила в своем Telegram-канале, что День Конституции России — ее «личный праздник». Она пояснила, что эта дата имеет для нее почти семейное значение, так как ее отец, Анатолий Собчак, участвовал в создании основного закона 1993 года в качестве соавтора.

По словам Собчак, Конституция изначально создавалась как фундаментальная правовая основа, хотя и не избежала критики о сосредоточении чрезмерных полномочий у президента.

Также журналистка напомнила, что выступала против пересмотра текста Конституции и внесения поправок в 2018 году, полагая, что в первую очередь необходимо обеспечить соблюдение уже существующих правовых норм.

Действующая Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года по итогам всенародного голосования. В нем приняли участие более 58 миллионов граждан, а за утверждение основного закона страны высказались 58,43% избирателей.

С 1994 года, по указам президента Российской Федерации, 12 декабря стало государственным праздником — Днем Конституции. Первоначально этот день был нерабочим, однако с 2005 года потерял статус выходного дня, оставшись памятной датой.