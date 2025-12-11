Раскрыты детали бала Met Gala 2026

Lenta.ru

Журнал Vogue раскрыл детали бала Met Gala 2026. Соответствующий материал опубликован на сайте модного издания.

Выяснилось, что на мероприятии впервые за 10 лет появится Бейонсе. Уточняется, что певица будет присутствовать на нем в качестве сопредседателя. Вместе с ней бал возглавят актриса Николь Кидман и теннисистка Винус Уильямс.

В ноябре стала известна тема предстоящей весенней выставки Met Gala. Уточнялось, что она будет посвящена искусству костюма. При этом вместе с ней откроется новое пространство площадью около 1115 квадратных метров и будет располагаться рядом с Большим залом Метрополитен-музея.

Также сообщалось, что телезвезда Ким Кардашьян пожалела о перевоплощении в актрису Мэрилин Монро для Met Gala 2022. Тогда бизнесвумен призналась, что, для того чтобы полностью вжиться в образ знаменитости, ей пришлось полностью перекрасить свои черные волосы в блонд.