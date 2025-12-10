Певица Слава в Кремле резко высказалась о Долиной

Певица Слава после квартирного скандала с участием Ларисы Долиной, как известно, резко осудила исполнительницу хита «Погода в доме». Артистка по традиции не сдерживала себя в эмоциях. На днях Слава появилась в Кремле и рассказала, как должен разрешиться квартирный скандал с Долиной.

Волею судьбы, Слава и Долина участвовали в одном концерте. Правда, организаторы развели их выступления по разным частям. Слава выступала в середине концерта, Долина – ближе к концу. Впрочем, вопросов о Ларисе избежать не удалось.

- Я не хочу больше о ней говорить, - заявила Слава, когда у нее спросили о Ларисе Александровне, и сообщила, как, по ее мнению должен разрешиться квартирный конфликт Долиной. - Я очень хочу, чтобы вернули квартиру этой женщине (Полине Лурье – авт.). Потому что это несправедливо, я так считаю.

Между тем, в шоу-бизнесе пустили слух, что из-за «эффекта Долиной» Слава передумала продавать свои московские квартиры, которые выставила на продажу. Впрочем, исполнительница хита «Одиночество» уверяет: это не так. Мол, купить ее жилье может любой желающий. При наличии денег, естественно.

- Я продаю квартиры: пожалуйста, покупайте, - заявила Слава. - Я никого не обманываю, - продолжила артистка. – Я – адекватная, у меня есть все документы, которые необходимы. И я работаю исключительно по юридической ноте и ноте закона.

Долина может потерять свой «тайный дворец»

К слову, в этот вечер многие надеялись на первую встречу Славы и Долиной после публичного скандала. Впрочем, пересечься за кулисами двум артисткам в этот вечер не удалось. Лариса Александровна, приехав в Кремлевский дворец, сразу скрылась в гримерке. В тот момент, когда Долина пошла на сцену, Слава из концертного зала уже уехала.