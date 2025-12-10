Долина может потерять свой «тайный дворец»

Певица Лариса Долина может лишиться своего шикарного «тайного дома». Об этом сообщил в беседе с «Абзацем» основатель бизнес-сообщества юрист Илья Русяев.

Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщили, что Долина не уплачивала налоги за свой «тайный дворец» в Московской области на протяжении 12 лет. С роскошного имения певицы, расположенного в закрытом поселке Славино, бюджет недополучил порядка миллиона рублей.

По словам Русяева, в данном случае суд вправе изъять у нее недвижимость для погашения задолженности в размере миллиона рублей. Если коттедж окажется не единственным местом жительства Долиной, а средств на ее счетах будет недостаточно для погашения долгов, могут быть приняты соответствующие меры, отметил собеседник.

Прежде всего, Федеральная налоговая служба попытается получить деньги напрямую. Если это не удастся, к делу подключатся судебные приставы, добавил он. По словам специалиста, процесс начисления налогов для владельцев частных домов в Подмосковье довольно предсказуем.

Стало известно о многолетней неуплате Долиной налогов за «тайный дворец»

Налоговая служба определяет сумму налога за проверяемый период, добавляет пени за каждый день просрочки и может наложить штраф за неуплату. Обычно размер штрафа составляет 20% от суммы недоимки, но в случае, если будет доказано, что неуплата была умышленной, штраф может быть увеличен до 40%, отметил Русяев.