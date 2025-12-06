Певец Егор Крид попал в больницу с травмой ноги

Певец Егор Крид (Егор Булаткин) получил травму ноги и был вынужден обратиться к врачам, сообщил Super.ru. По данным СМИ, артист повредил ногу незадолго до запланированного вылета артиста в Москву. Сам Крид прокомментировал ситуацию сдержанно: «Дохромал до самолёта, всё нормально. Чуть‑чуть похромаю, всё обязательно пройдёт». Артист пояснил, что из‑за сильного отёка ноги ему пришлось прибегнуть к медицинской помощи. В подтверждение своих слов он разместил в социальных сетях снимок, на котором запечатлён в кресле‑каталке с забинтованной ногой. При этом Крид уточнил, что перелома удалось избежать. В завершение певец выразил благодарность своим подписчикам за проявленное беспокойство и поддержку. Ранее народный артист РСФСР Александр Збруев рассказал, что готов вернуться на сцену Московского театра «Ленком», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».