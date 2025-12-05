Долина прокомментировала скандал с квартирой

Народная артистка России Лариса Долина, обсуждая инцидент с ее квартирой, который вызвал широкий общественный резонанс, сообщила о слежке за собой и своими близкими, передает ТАСС.

В августе минувшего года стало известно, что артистка попалась в сети телефонных мошенников. В течение нескольких месяцев они пытались убедить ее перевести сбережения на якобы безопасный счет и осуществить продажу квартиры. Осознав обман, Долина обратилась в полицию. Хамовнический суд Москвы признал сделку о продаже квартиры недействительной. Мосгорсуд поддержал это решение, а Второй кассационный суд отклонил жалобы. Теперь последняя инстанция — Верховный суд РФ, куда обратилась покупательница квартиры Полина Лурье.

Вскрылись новые подробности «дела Долиной»

Сегодня Долина дала интервью Первому каналу. В программе «Пусть говорят» она заявила, что испугалась за жизнь дочери Ангелины и внучки Александры.

«Мои девочки уезжают на дачу, на этот загородный участок. Мне звонит Князев и говорит: "Ваши девочки сейчас на даче?" Я говорю, да. "Вы не волнуйтесь, мы присмотрим на ними"», — заявила Долина.

Верховный суд России назначил на 16 декабря рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих судов по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье.