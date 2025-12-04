Продюсер «Иванушек International» не может продать квартиру из-за Долиной

Продюсер «Иванушек International» Олеся Сазыкина заявила, что не может продать квартиру отца из-за ситуации вокруг жилья певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По ее словам, «так сделать» могла только Долина. По мнению продюсера, произошедшее — «показательное выступление по поводу того, что люди остаются безнаказанными».

«Говорить о том, что она мошенница — можно и так говорить. Я не верю в то, что ее окучивали мошенники, у нее куча связей, это бы могли сразу пресечь. Это наживка для лохов. Теперь люди не могут продать квартиры, я тоже не могу продать квартиру своего отца в связи с тем, что такая ситуация произошла», — заявила Сазыкина.

По ее мнению, певице следует «подумать» и выйти на компромисс с покупательницей ее квартиры.

Напомним, что скандал вокруг Долиной разгорелся после того, как она продала свою квартиру в центре Москвы. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Суд встал на сторону Долиной, вернув ей квартиру, но не обязал компенсировать деньги покупателю — Полине Лурье. Недавно Верховный суд запросил материалы дела по имущественному спору между Лурье и Долиной.