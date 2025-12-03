В Госдуме усомнились в невменяемости Долиной

Нина Останина, председатель Комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, заявила, что поражена поведением певицы Ларисы Долиной. Об этом пишет портал «СтарХит».

По данным канала, ситуация, связанная со злополучной квартирой Долиной, только начинает разрастаться. Певица, которая осталась и с жильем, и с деньгами от продажи своего дома, все сильнее возмущает общественность, заметили журналисты.

Останина пояснила, что Долина «присвоила себе не только возврат на квартиру, но и, с другой стороны, не вернула деньги покупателя».

По ее мнению, добросовестный покупатель не должен страдать от того, что мошенники смогли реализовать свои схемы.

«Я не верю в невменяемость Ларисы Долиной. Концерты она свои дает как человек вменяемый. Справедливость должна быть восстановлена», — заметила Останина.

Парламентарий констатировала, что Верховный суд должен выработать единую практику решений в подобных делах.