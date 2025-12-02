Елена Проклова думает, что ее сын может быть жив

Российская актриса Елена Проклова думает о том, что ее сын может быть жив. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на шоу «Пусть говорят».

Напомним, что сын Прокловой и Андрея Тришина умер сразу после рождения. Это стало большим ударом для супругов, поэтому актриса редко обсуждала эту тему публично. Но в эфире шоу Проклова заявила, что ее сын может быть жив.

По словам актрисы, она надеется, что ее обманули в роддоме. Как объяснила Проклова, ей так и не отдали тело сына.

«Я тоже иногда думаю, что он жив. Особенно, когда читаю статьи и слышу разговоры, как подменяют детей, обманывают родителей. Тогда и думаю: а вдруг он жив? Мне бы так этого хотелось. Главное, чтобы он рос в хорошей семье, если выжил», — заявила она.

Тришин поддержал мнение жены по этому поводу. Он признался, что они никогда не обсуждали это с Прокловой, но он всегда думал об этом.

«Нам сына не отдали, хотя обязаны были выдать для похорон. А просто сказали: “Ребенок умер”. Когда думаю об этом, рассуждаю… А вдруг он и жив? Первый раз в жизни произношу эти слова, хотя в голове они всегда были», — заявил он.

