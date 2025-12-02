Продюсер высказался о заработках Долиной

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Лариса Долина не сталкивается с потерей денежных средств в связи с возвратом билетов на концерты, передает «Звездач».

Скандалы вокруг Ларисы Александровны затронули и афиши ее выступлений. Некоторые зрители начали возвращать билеты на ее концерты. Однако, как считает продюсер Дворцов, не стоит преувеличивать масштабы проблемы.

Он назвал правдой то, что 50% людей сдают билеты на концерты Долиной. Однако это происходит не везде, отметил Дворцов. Он предположил, что это не имеет отношения к мошенническим схемам. Продюсер считает, что «люди хотят посмотреть на своего кумира».

Скорее всего, в данной ситуации присутствует человеческий фактор, утверждает Дворцов. По его словам, перед Новым годом многие люди нуждаются в деньгах, что может влиять на их поведение.

Скандал вокруг Ларисы Долиной разгорелся после продажи ею квартиры в центре Москвы. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Суд встал на сторону Долиной, вернув ей квартиру, но не обязал компенсировать деньги покупателю. Этот инцидент вызвал бурное обсуждение в обществе, и Долина столкнулась с критикой, в частности, со стороны известных личностей.

Сегодня СМИ сообщили, что Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку компании «Музкульт», которая связана с дочерью Ларисы Долиной, на получение крупного гранта в размере 76,6 миллиона рублей. Эти средства планировалось направить на программу, связанную с развитием новых талантов в мире эстрады.