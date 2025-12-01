Исполнитель Григорий Лепс заявил, что продолжит поддерживать Россию и участников специальной военной операции (СВО).

Его слова приводит KP.RU.

«Мы сделали свой выбор, работаем и будем работать дальше. Мы со страной, мы с людьми, мы бываем на передовой и еще будем», — подчеркнул Лепс.

По словам артиста, вместе с коллегами он действиями доказывает, что поддерживает российских бойцов. Певец рассказал, что огромной поддержкой для них является даже исполнение музыкантами песен в зоне СВО. Лепс поблагодарил всех, кто делает «возможное и невозможное» ради благополучия сограждан.

В марте сообщалось, что Лепс оценил идею написать песню о СВО фразой «не хотелось бы». Артист заявил, что таких композиций у него на сегодняшний день нет. При этом он напомнил о других своих патриотических песнях — к примеру, «Родина-мать» и «Я буду с тобой».