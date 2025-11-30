Звезду «Молодежки» экстренно госпитализировали

Актера Никиту Паршина, сыгравшего в сериале «Молодежка. Новая Смена», экстренно увезли из московского театра — на репетиции у него случилось сотрясение мозга. О госпитализации сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что карета скорой помощи приехала в театр «Многоточие», где шла репетиция спектакля «Жизнь взаймы». Травму артист получил по неосторожности.

Подчеркивается, что завтра, 30 ноября, актер вряд ли выступит — предположительно, он под угрозой замены.