Долиной разрешили распоряжаться квартирой

Балашихинский городской суд снял арест с квартиры певицы Ларисы Долиной в Москве. О том, что артистка снова может распоряжаться недвижимостью, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Квартира в Ксеньинском переулке столицы, которая прежде была вещественным доказательством по уголовному делу о мошенничестве, теперь возвращена Долиной. За певицей также признано право на возмещение имущественного вреда в размере 175 миллионов рублей.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что из-за скандала с квартирой гонорары Долиной могут снизиться. По его словам, история с мошенниками и судом за жилье сильно навредила репутации артистки.