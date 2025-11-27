Сукачев признался, что боится жены «как огня»

Легенда русского рока Гарик Сукачев признался, что боится своей жены «как огня». Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

© Соцсети

По словам Сукачева, он любит рассуждать об уже не действующих, но любимых им группах. На это, жена музыканта, иногда ему отвечает, что он снова говорит «о себе любимом».

«Я ее боюсь, как огня, блин», — признался Сукачев.

Также он поделился историей написания песни «Ольга», которую считает очень важной для себя.

«Это был 1992 год. Написал я ее на Куршской косе. Была плохая погода, отрубилось электричество, холодно, есть нечего. С нами еще тогда наш сын был. И я сказал: "Оля, я буду писать тебе песенки". И написал ей несколько песенок, которые потом, собственно, и вошли в первый альбом группы "Неприкасаемые" — "Брел, брел, брел". Такая милая история», — рассказал Сукачев.

Музыкант добавил, что его супруга до сих пор является «прям горячей поклонницей» группы «Ленинград». По его словам, особенно она любит вспоминать о временах, когда коллектив еще играл в маленьких клубах.