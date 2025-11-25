Сергей Дроботенко исполнил обещание, данное Нонне Морюковой
Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения народной артистки Нонны Мордюковой. Звезду многочисленных кинохитов поздравил юморист Сергей Дроботенко. Он выполнил обещание, которое лично дал народной любимице.
«С Нонной Викторовной я виделся один раз в доме кино. Я там выступал, она была в зале, потом нас познакомили. Она в шутку сказала: „Напишите и про меня что-нибудь… на столетие“. Вот этот день и настал», — написал Дроботенко.
Артист назвал Мордюкову женщиной «удивительного юмора» и поведал одну занятную историю о ней.
«Говорят, как-то застала одного из мужей дома с любовницей. Рассмотрела ее внимательно и сказала: 'Ну это не измена… Это подвиг», — поделился Сергей.
По словам юмориста, Нонна Викторовна была больше чем 'величайшая».
«Любимая многими поколениями. Женщина. Актриса. Личность. История», — завершил свое посвящение имениннице Дроботенко.
Пост оценила певица Лолита. Фолловеры Сергея присоединились к его словам, назвав Мордюкову «великой» и «по-настоящему народной артисткой».