Дроботенко исполнил обещание, данное Нонне Морюковой

© WomanHit.ru

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения народной артистки Нонны Мордюковой. Звезду многочисленных кинохитов поздравил юморист Сергей Дроботенко. Он выполнил обещание, которое лично дал народной любимице.

«С Нонной Викторовной я виделся один раз в доме кино. Я там выступал, она была в зале, потом нас познакомили. Она в шутку сказала: „Напишите и про меня что-нибудь… на столетие“. Вот этот день и настал», — написал Дроботенко.

Артист назвал Мордюкову женщиной «удивительного юмора» и поведал одну занятную историю о ней.

«Говорят, как-то застала одного из мужей дома с любовницей. Рассмотрела ее внимательно и сказала: 'Ну это не измена… Это подвиг», — поделился Сергей.

По словам юмориста, Нонна Викторовна была больше чем 'величайшая».

«Любимая многими поколениями. Женщина. Актриса. Личность. История», — завершил свое посвящение имениннице Дроботенко.

Пост оценила певица Лолита. Фолловеры Сергея присоединились к его словам, назвав Мордюкову «великой» и «по-настоящему народной артисткой».