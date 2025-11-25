Умер продюсер лейбла Димы Билана

Умер продюсер музыкального лейбла All Stars Эд Барк. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Соцсети

По информации источника, причиной смерти продюсера стала остановка сердца. В момент кончины он спал. На его лейбл All Stars, в числе прочих, подписан певец Дима Билан, который начал работать с компанией летом 2025 года, когда у него вышел новый альбом.

Эдуарду было всего 36 лет. Также канал, со ссылкой на его девушку и партнера по бизнесу Марину Ермошкину, сообщает, что последние два месяца Барка доводили некие «конченные персонажи».

1 мая 2024 года стало известно, что в Финляндии умер советский и российский музыкальный продюсер Андрей Тропилло.