Пельш раскрыл закулисье шоу «Угадай мелодию»

Lenta.ru

Телеведущий Валдис Пельш раскрыл закулисье популярной музыкальной телеигры «Угадай мелодию». Воспоминаниями о работе в проекте он поделился в интервью журналистке Лауре Джугелии, запись которого доступна на YouTube.

Пельш раскрыл закулисье шоу «Угадай мелодию»
© РИА Новости

Пельш рассказал, что первые 143 выпуска шоу «Угадай мелодию» сняли за 40 дней.

«Это было сумасшествие. Потому что после ста программ подряд меня зовут в павильон, я понимаю, что у меня глаза мертвые совершенно», — вспомнил он и добавил, что в итоге режиссер убедила его взять себя в руки и продолжить работу.

По словам Пельша, в какой-то момент из-за постоянных съемок у него начал пропадать голос, поэтому с ним стали работать фониатры из Большого театра. Кроме того, из-за грима у него появилась сыпь на лице. Неудобства доставляли и костюмы.

«Большая часть костюмов была из синтетики, они были очень яркими, но это был 1995 год, тогда найти дышащую натуральную ткань было очень сложно. С меня снимали костюм два человека: одна костюмерша снимала низ, а вторая, стоя на табуретке, стаскивала с меня верх. Я был мокрый абсолютно. С меня просто текла вода», — заявил Пельш.

Программа «Угадай мелодию» была придумана Владиславом Листьевым. Передача выходила на Первом канале в 1995-1999 и в 2003-2005 годах. В 2013 году в эфире показали праздничные новогодние выпуски «Угадай мелодию». С 2014 года шоу начало нерегулярно выходить в первой половине года.

1