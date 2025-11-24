Пельш раскрыл закулисье шоу «Угадай мелодию»

Телеведущий Валдис Пельш раскрыл закулисье популярной музыкальной телеигры «Угадай мелодию». Воспоминаниями о работе в проекте он поделился в интервью журналистке Лауре Джугелии, запись которого доступна на YouTube.

Пельш рассказал, что первые 143 выпуска шоу «Угадай мелодию» сняли за 40 дней.

«Это было сумасшествие. Потому что после ста программ подряд меня зовут в павильон, я понимаю, что у меня глаза мертвые совершенно», — вспомнил он и добавил, что в итоге режиссер убедила его взять себя в руки и продолжить работу.

По словам Пельша, в какой-то момент из-за постоянных съемок у него начал пропадать голос, поэтому с ним стали работать фониатры из Большого театра. Кроме того, из-за грима у него появилась сыпь на лице. Неудобства доставляли и костюмы.

«Большая часть костюмов была из синтетики, они были очень яркими, но это был 1995 год, тогда найти дышащую натуральную ткань было очень сложно. С меня снимали костюм два человека: одна костюмерша снимала низ, а вторая, стоя на табуретке, стаскивала с меня верх. Я был мокрый абсолютно. С меня просто текла вода», — заявил Пельш.

Программа «Угадай мелодию» была придумана Владиславом Листьевым. Передача выходила на Первом канале в 1995-1999 и в 2003-2005 годах. В 2013 году в эфире показали праздничные новогодние выпуски «Угадай мелодию». С 2014 года шоу начало нерегулярно выходить в первой половине года.