Как живет единственный сын актера Дмитрия Марьянова

Дмитрий Марьянов официально был женат лишь раз. В 2015 году актер оформил отношения со своей возлюбленной Ксенией Бик. Однако от неофициальной супруги, модели Ольги Аносовой, у артиста есть сын Даниил. Ему 29 лет.

Даниил снялся в новом выпуске шоу "Звезды сошлись". Марьянов рассказал, как складывается его жизнь. Он получил режиссерское образование, работал по профессии, однако все его проекты по разным причинам не увидели свет.

"Сейчас я работаю в театре, с реквизитом работаю. Планирую стать фотографом в будущем. У меня есть образование режиссера, так что это хоть как-то связано с моей профессией. Хотел снять фильм в свое время, где-то полгода над сценарием работал, но там люди отвалились. Устраивался помощником режиссера в студию, там проект заморозили. Работал в другой студии, там тоже не сложилось", - поведал наследник Марьянова.

Даниил признался, что ведет уединенный образ жизни, у него нет семьи и детей.

"Я такой человек, мне сложно долго с людьми, мне очень важно уединение", - объяснил он.

Уже три года он не общается со своим дедом, отцом Дмитрия Марьянова Юрием. Произошло это после того, как наследники начали делить недвижимость покойного артиста. Даниилу достались две трети в большой квартире, другую часть в квартире получил отец Дмитрия. Юрию Марьянову намекнули, что было бы неплохо, если бы он отдал внуку оставшуюся часть, но тот отказался.