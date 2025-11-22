Алсу вынуждено прервала концерт

Выступление российской певицы Алсу в концертном зале «Москва» было остановлено из-за ЧП. Об этом сообщает «АиФ».

Причиной стало самочувствие одного из зрителей. Инцидент произошел в середине концерта, после исполнения Алсу 11 песен. По словам очевидцев, в какой-то момент в зале возник гул, а затем послышались крики с просьбой о помощи. Певица попросила включить свет и вызвать скорую. Пострадавшего зрителя оперативно вывели из зала, ему была вызвана скорая медицинская помощь.

Уточняется, что пауза длилась 15 минут. Затем исполнительница вернулась на сцену и продолжила выступление.

Ранее российский певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) обиделся на зрителей во время концерта в Астрахани и прервал выступление. Сообщается, что поклонницы в первых рядах хотели привлечь внимание артиста, притворяясь, что им стало плохо. Осознав, что его обманули, Крид прервал концерт и отвернулся от толпы под грустную музыку.