Солист «Иванушек» объяснил феномен Кадышевой

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев заявил в беседе с NEWS.ru, что Надежда Кадышева стала популярна у молодежи из-за душевности и работоспособности.

Андреев добавил, что Кадышева востребована и любима также из-за своих песен. Он уверен, что благодаря хорошим композициям люди долго не забывают артистов. Артист отметил, что аналогичная ситуация сложилась у «Иванушек International».

«Благодаря нашим поэтам, нашему композитору Игорю Матвиенко, песни до сих пор на слуху и любимы. У нас нет никаких регалий. Мы не заслуженные, мы не народные. Но песни любимы народом, публикой», — поделился солист группы.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

28 июня Кадышева стала хедлайнером на празднике «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. Она спела свои хиты «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей» и другие.