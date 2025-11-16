Шуфутинский отказался говорить о личном

Михаил Шуфутинский не стал отвечать на вопрос о регистрации брака с возлюбленной. Он резко осадил журналистов, пишет NEWS.ru.

«Это вообще вас не касается! Вам зачем это? Чтобы вы написали в своей газетенке и получили кусок хлеба за это? Это моя жизнь! Она вас не касается. А ваша меня тоже не касается», — возмутился музыкант.

Мэтр отметил, что журналистам стоит лучше спросить его про музыку и творчество.

В марте Шуфутинский пришел на музыкальную премии «Виктория» с молодой возлюбленной Светланой в обручальных кольцах. Тогда певец рассказал, что украшения с бриллиантами сделаны на заказ.

Напомним, что Михаил и Светлана вместе уже 10 лет. Они познакомились, когда девушке было всего 19 лет. Танцовщица работала в балете артиста.