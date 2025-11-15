Свиридова озвучила планы на будущее

Алена Свиридова избавилась от машины и с удовольствием ездит на метро. Исполнительница говорит, что ее или не узнают фанаты, или же просто ей улыбаются – автографов не просят, одежду на сувениры не рвут.

«Никто ко мне не пристает, даже когда узнают, просто застенчиво улыбаются. Может, конечно, если Филипп Киркоров спустится в подземку, народ удивится, но на меня никто не вешается», — объяснила она.

Звезда 90-х отлично выглядит. Алена считает, что секрет молодости заключается не в дорогостоящих косметологических процедурах и пластике, а в напряженном графике работы, пишет АиФ.

«Я никогда не была красавицей, поэтому ничего и не растеряла. У красивых женщин возрастные изменения куда заметнее, им приходится сложнее. Да, у меня хорошая генетика, хорошее здоровье, так что мне не требуется сильных ограничений и упорного труда. Хотя, может, я и не совсем понимаю, что такое «упорный труд». У меня настолько загружены дни! Я ношусь, как савраска, и это отнимает много энергии. Но я точно знаю: как только я успокоюсь, сяду и сложу ручки, меня «разнесет», как это случается со многими. Так что останавливаться не хочу и планирую быть гончей до самого конца», — заявила певица.

