Аршавин раскрыл новый размер трат на алименты

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскрыл, сколько денег в настоящее время тратит на выплату алиментов на содержание детей. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Спортсмен заявил, сейчас он перечисляет 62,5 процента заработной платы на содержание четверых детей от двух прошлых партнерш. Тем не менее, по закону размер алиментов не может превышать 50 процентов дохода, и спортсмен намерен уменьшить выплаты — один судебный процесс по этому делу уже состоялся.
Ранее Аршавин подал иск к бывшей жене Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Пара была вместе с 2003 по 2012 годы, однако не регистрировали свой брак. В отношениях у них родились трое детей — Артемий, Яна и Арсений.
Аршавин известен по выступлениям за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.