Аршавин раскрыл новый размер трат на алименты

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскрыл, сколько денег в настоящее время тратит на выплату алиментов на содержание детей. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

© Global look

Спортсмен заявил, сейчас он перечисляет 62,5 процента заработной платы на содержание четверых детей от двух прошлых партнерш. Тем не менее, по закону размер алиментов не может превышать 50 процентов дохода, и спортсмен намерен уменьшить выплаты — один судебный процесс по этому делу уже состоялся.

Ранее Аршавин подал иск к бывшей жене Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Пара была вместе с 2003 по 2012 годы, однако не регистрировали свой брак. В отношениях у них родились трое детей — Артемий, Яна и Арсений.

Аршавин известен по выступлениям за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.