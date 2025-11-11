Марату Башарову диагностировали неизлечимое заболевание

Актер Марат Башаров рассказал, что у него диагностировали аневризму сердечной аорты. Об этом он заявил в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

По словам Башарова, долгое время он не мог понять причину своего самочувствия и однажды потерял сознание за рулем.

«Я ехал с женой и потерял сознание за рулем. На малой скорости уперся в стоявшую впереди машину», — рассказал он.

За этим последовала череда различных исследований организма актера, но они ничего не выявили. И только после УЗИ сердца и установки холтера выяснилось, что у Башарова аневризма верхней части сердечной аорты.

Башаров отметил, что врач связала заболевание с его занятиями хоккеем в прошлом.

«Она сказала, что у хоккеистов часто наблюдается расширенная верхняя аорта, которая обусловлена резкими нагрузками. То есть сидишь на скамейки две минуты, а потом выскакиваешь на лед и в течение 30 секунд у тебя резкие нагрузки», — пояснил он.

Актер подчеркнул, что данное заболевание вылечить нельзя, но и никакой угрозы жизни оно не несет.