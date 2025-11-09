Собчак публично призналась в любви Богомолову

Ксения Собчак, дочь первого мэра Санкт-Петербурга и сенатора Совета Федерации, одна из самых известных ведущих и журналисток страны, отпраздновала 44-лтеие.

Мероприятие получило название «Lux Aeterna», что в переводе с латыни означает «вечный свет».

Поздравить бизнес-леди пришли Полина Гагарина, Глюкоза, актриса Елизавета Базыкина, стилист Лилия Рах и многие другие. Ксения встречала их в юбке с бантами и топе экзотического фасона. Именинниц сверкала украшениями – как пишет СтарХит, на пальце Ксении было кольцо с драгоценным камнем турмалином по цене автомобиля — 1 миллион 600 тысяч рублей, а на шее колье с аквамарином 29 карат, стоимость которого составляет 16 с половиной миллионов рублей.

Были песни, танцы, шестиярусный торт в виде древнегреческого замка с колоннами и арками, украшенным фруктами и ягодами.

Организацией праздника занимался Константин Богомолов.

«Можно я пару слов скажу без сценария? Кот, это невероятно. Прошло столько лет, и я точно знаю, что пройдет еще много-много лет, потому что с тобой никогда не знаешь, где заканчивается шутка и начинается жизнь. То, как ты умеешь делать, так никто не умеет. Я тебя люблю», — обратилась Ксения к любимому супругу.

При этом Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал четвертый иск к телеведущей Ксении Собчак о взыскании задолженности по коммунальным платежам. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на судебные материалы.