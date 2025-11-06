Собчак могут оставить без денег на счетах

У журналистки Ксении Собчак могут списать деньги со счетов из-за долгов на капитальный ремонт. Как сообщает «Абзац», об этом заявил юрист Константин Крохин.

Эксперт отметил, что в случае неоплаты счета арестовывают, а после с них списывают средства. Они оказываются на депозитном счете в Службе судебных приставов.

«После поступления туда в рамках исполнительного производства деньги распределяются взыскателем», – отметил эксперт.

К Собчак подали очередной иск из-за долгов

Ранее СМИ сообщили, что Фонд капремонта многоквартирных домов города Москвы подал в суд четвертый иск к Собчак о взыскании долга по коммунальным платежам. Суд уже удовлетворял три таких иска, однако сумма взысканной задолженности не раскрывалась. Тогда стало известно, что Собчак не оплатила тепло и электроэнергию.