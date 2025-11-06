Валерий Меладзе выступил в Санкт-Петербурге

Певец Валерий Меладзе дал концерт в Санкт-Петербурге и получил доход в размере более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Shot.

Меладзе, который сейчас не выступает в России, отметил свое 60-летие юбилейным туром в США. Он начался символично — с города Санкт-Петербург во Флориде. Telegram-канал выяснил, что на этом концерте артист заработал 270 тысяч долларов (примерно 22 миллиона рублей).

За все американские гастроли российский певец получил около 3 миллионов долларов (примерно 244 миллиона рублей). Его выступления в США пользовались особым спросом в местах с большим количеством русскоязычных жителей: в Майами, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке, говорится в публикации. В каждом из этих городов билеты на его концерт были распроданы.

