К Собчак подали очередной иск из-за долгов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы подал в суд четвертый иск к телеведущей Ксении Собчак о взыскании долга по услугам ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что исковое заявление зарегистрировано о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.

До этого общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь раскрыл последствия для Собчак за долги по коммуналке. По его словам, звезду могут не выпустить из страны, а также арестовать ее имущество.

Суд в Москве взыскал с Собчак долги по коммунальным платежам

Ранее телеведущая Алена Водонаева пожаловалась, что получила миллионный счет на оплату услуг ЖКХ в московских квартирах.