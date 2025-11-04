Умер телеведущий Юрий Николаев. Ему было 76 лет, сообщает Telegram-канал Mash. Николаев почувствовал себя плохо дома. Врачи спасти его не смогли.

Ранее появилась информация о госпитализации Юрия Николаева. Сообщалось, что его поместили в реанимацию столичной больницы. Долгое время он боролся с тяжелым заболеванием легких. Информацию о кончине телеведущего подтвердил в своем Telegram-канале Николай Цискаридзе. Факт смерти подтвердили ТАСС в семье артиста.

Телезрителям Юрий Николаев стал известен как ведущий «Утренней почты» и «Утренней звезды». Он также вёл «Голубые огоньки», «Песни года» и «Спокойной ночи, малыши!».